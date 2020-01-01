От коронавируса скончалась медсестра во Львове

Женщине было 60 лет, когда она умерла от инфекции. Она поздно обратилась за помощью в Центр легочного здоровья, где сама и работала.

Во Львове 60-летняя медсестра умерла от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Яворовской РГА в среду, 22 апреля.

"Умерла женщина, 1960 г. р., из с. Вороцев, у которой недавно подтвердили диагноз коронавирус, которая работала младшей медсестрой в областном Центре легочного здоровья", - сказано в сообщении.

Известно, что женщина заболела 7 апреля - тогда появились симптомы повышения температуры и кашель.

"Больная за медпомощью не обращалась, лечилась дома сама. Обратилась 12 апреля за медицинской помощью по месту работы в Центр легочного здоровья и сразу была госпитализирована. Ей проведено обследование на COVID-19 (ПЦР), результат положительный. Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее", - сообщили в РГА.

Напомним, что накануне коронавирусом заболели еще более ста медработников. Медиков, работающих с пациентами больными коронавирусом, будут проверять на COVID-19 каждые пять дней.

При этом МОЗ заявило о тотальной нехватке денег для больниц. Из-за недофинансирования больницам придется увольнять персонал. Такая ситуация возникла после старта второго этапа медреформы.

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