Россия в ООН пыталась ослабить санкции: Украина заблокировала резолюцию

РФ вновь вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН свою резолюцию, но теперь со ссылкой кризис из-за пандемии.

В Генассамблее ООН Украина заблокировала резолюцию России об ослаблении санкций из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 22 апреля.

Россия опять внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию, но с измененным текстом. Украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

В Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина, добавил глава МИД.

"Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - подытожил Кулеба.

Напомним, что ранее в МИД оценили вероятность ослабления санкций против РФ из-за пандемии. Только прогресс в прекращении российской агрессии против Украины может быть основанием для ослабления санкций, считает Дмитрий Кулеба.

Также сообщалось, что ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Совет Евросоюза продлил на полгода индивидуальные санкции против России "за подрыв суверенитета Украины".

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