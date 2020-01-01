В Раде рассмотрели треть правок к закону о банках

Комитет Верховной Рады рассмотрел 5 718 поправок из более 16,5 тысяч к "антиколомойскому" законопроекту.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду, 22 апреля, рассмотрел почти 6 из более 16 тысяч поправок к банковскому закону. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция Голос) в Facebook.

"Итак с 10:00 утра наш Комитет работал над поправками в закон о банках. За этот день прошли уже 34% от всех правок. Остановились на 5718 из 16586. Завтра в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал депутат.

Названы авторы рекордных поправок в закон о банках

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности во вторник, 21 апреля, начал рассматривать более 16,5 тысяч правок к закону о банках.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ. Документ окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам,

Ко второму чтению в законопроект подали рекордное количество правок, поэтому его хотят рассмотреть по 119 статье регламента, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами.

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