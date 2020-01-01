Герасимьюк возглавила Нацсовет по ТВ и радио

Журналист, телеведущая и экс-нардеп Ольга Герасимьюк, которая до этого была первым заместителем председателя Национального совета, стала его главой.

Ольга Герасимьюк избрана главой Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания LIGA.net

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в среду, 22 апреля, избрал новый руководящий состав. Так, председателем регуляторного органа избрана Ольга Герасимьюк, а ее заместителями - Валентин Коваль и Олег Черныш, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Председателем Национального совета избрана Ольга Герасимьюк. Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш", - говорится в сообщении.

Кроме того, Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Нацсовета.

Предварительно члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк в качестве первого заместителя председателя Национального совета и Александра Ильяшенко в качестве ответственного секретаря.

Отмечается, что в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания председатель Национального совета, первый заместитель, заместитель председателя и ответственный секретарь избираются из числа членов Нацсовета путем тайного голосования.

Напомним, в марте Зеленский провел перестановки в Нацсовете по ТВ и радио, уволив четырех членов совета и назначив двух новых.

Перед этим в Нацсовете заявили о необходимости русскоязычного телеканала.

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