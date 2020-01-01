Круговорот Михо. Зачем Саакашвили идет в Кабмин

Президент Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Михеил Саакашвили возвращается в большую украинскую политику. Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА пережил лишение украинского гражданства, насильственную депортацию, возвращение и теперь снова рвется во власть.

Предложение Зеленского

Саакашвили сам сообщил, что получил предложение от президента Владимира Зеленского присоединиться к правительству, и принял его.

“Я представлю в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые появились у меня как за пределами Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на позитивном, так и на негативном опыте”, - заявил Саакашвили.

Он надеется быть "надежным членом команды" Владимира Зеленского, а также использовать свой международный опыт, чтобы быть полезным членам правительственной команды Дениса Шмыгаля.

Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михеил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - говорится в сообщении Офиса президента.

Скитания Михо

В Украине Саакашвили появился после Революции достоинства. Тем временем в Грузии против него был возбужден ряд уголовных дел. В феврале 2015 года президент Петр Порошенко назначил Саакашвили главой международного совета реформ. А уже в мае Саакашвили из рук Порошенко получил украинский паспорт и должность главы Одесской ОГА.

Возглавляя Одесскую область, Саакашвили открыто конфликтовал с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. С Аваковым они даже кидали друг в друга стаканы с водой на официальном совещании.

Затем Саакашвили отправился в тур по стране со своими Антикорупционными форумами, а в ноябре 2016 года уволился из Одесской ОГА и перешел в оппозицию к Порошенко.

В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Но в Украину он все равно попал, прорвавшись вместе со своими сторонниками через западную границу страны. После этоо Саакашвили в Киеве проводил марши за импичмент Порошенко, пока его окончательно не выдворили из страны. Вернулся в Украину и вновь получил гражданство Саакашвили только после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Реакция

Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань считает решение пригласить Саакашвили в украинское правительство сомнительным из-за его авантюризма и конфликтности.

"Я честно говоря шокирован этой идеей. Главная причина заключается в том, что Саакашвили во время пребывания на посту главы Одесской ОГА показал, что он не готов заниматься конкретной хлопотной работой, искать политическую поддержку, создавать базу поддержки необходимых реформ. Вместо этого он занимался поездками по региону, то есть просто занимался обычным пиаром. И он также нарушал этику государственного служащего, потому что будучи госслужащим, он при этом занимался уничтожающей критикой премьер-министра. А это было прямое нарушение функций государственного служащего", - вспоминает Гарань конфликт Саакашвили с Яценюком.

По словам эксперта, действия Саакашвили после его увольнения были настоящими действиями авантюриста – незаконный прорыв государственной границы Украины, а также дестабилизация ситуации в центре Киева с палаточным городком. Еще одним негативным аспектом является то, что Саакашвили потерял поддержку Запада относительно реформ.

"Более того, мы можем сказать, что Саакашвили сейчас не имеет должной репутации на Западе, то есть если раньше у него была репутация реформатора, и что он в Грузии, по крайней мере в начале своего президентства действительно делал реформы, которые поддерживал Запад, то потом он эту поддержку потерял. И сейчас к нему нет отношения, как к реформатору", - отметил Гарань.

Политолог Кость Бондаренко считает Саакашвили “весьма токсичным персонажем”, который едва ли добавит "плюсов" Зеленскому.

“ Более того, если президент примет такое кадровое решение и назначит Саакашвили на должность вице-премьера, это станет одной из наибольших ошибок Зеленского",- считает эксперт.

По мнению Бондаренко, Саакашвили в последнее время активно мечется от проекта к проекту и нигде не преуспевает - ни в каком качестве.

"Саакашвили уже не знает, как и куда себя пристроить: то он, сидя в Одессе, пытается гнать информационные волны, то он шлет предложения правительству Грузии закрыть уголовные дела против него хотя бы на время, а он тем времем начнет помогать Грузии инвестициями, теперь он уже метит в украинское правительство", - отмечает эксперт.

Кроме того, Бондаренко напомнил о давнем конфликте между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым.

"В любом случае, не стоит забывать о существующем конфликте между Саакашвили и Аваковым, который с назначением Саакашвили на должность вице-премьера может обостриться и получить новое развитие. Если Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого",- заявил политолог.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что назначение Саакашвили на должность вице-премьера свидетельствует о том, что скамейка запасных у Зеленского закончилась.

“Попытка назначить столь медийного политика в правительство нынешнего нашего премьера Шмыгаля — это серьезная авантюра. Я считаю, что это от безысходности. Пандемия накрывает экономическим кризисом абсолютно всех, и какого-то четкого видения нынешнего украинского правительства нет. Украинское правительство не одиноко в том, что не видит пути выхода из кризиса, но дело в том, что у нас еще нет ни достаточного количества денег, ни сформированного условия сотрудничества с МВФ, ни какого-то видения. Саакашвили — очень яркий политический игрок, медийно он так или иначе будет всех затмевать. Если кто-то думает, что им можно будет управлять на должности вице-премьера по реформам, то он глубоко заблуждается”, - подытожил эксперт.