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Тернопольский митрополит УПЦ МП заразился коронавирусом

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Митрополит Сергий находится на лечении в Александровской больнице в Киеве. Заражение также подтвердили у почаевского духовенства.
Тернопольский митрополит Сергий лечится в Киеве
Тернопольский митрополит Сергий лечится в Киеве
spzh.news

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергия (Генсицкого) выявили коронавирус. Об этом на заседании в среду, 22 апреля, сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.

Он отметил, что сейчас митрополит Сергий находится на лечении в Александровской больнице в Киеве.

"Кроме того, болезнь уже подтвердили у четырех священников и диакона, которые примыкают к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, имеющего отношение к Почаеву и его жены". - рассказал он.

Напомним, еще на прошлой неделе медики подозревали в Почаевской лавре вспышку COVID-19, но не имели возможности проверить это из-за отказа духовенства. Сообщалось, что заболевший священник из хора Почаевской лавры является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает в Шумской больнице, где на прошлой неделе были заражены более 20 человек.

Со вторника власти Тернопольской области ограничили въезд в Почаев, где зафиксировано распространение коронавируса, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.

К слову, в Пасхальную ночь в Почаевской лавре зафиксировали крупное нарушение карантина духовенством. Полиция возбудила уголовное дело.

А сегодня сообщалось, что больнице в Почаеве нужна помощь из-за вспышки коронавируса.

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Теги: УПЦ МП, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.04.2020, 23:04
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Догралися в православ'я. Може після цього порозумнішають, якщо виживуть.
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