Цена на газ в апреле снизилась на 15% - Нафтогаз

Оптовая цена на природный газ для населения уменьшится до 2,9 гривны за кубометр (без НДС и наценки). С января 2020 года она упала на 38%.

В Украине третий месяц подряд снижается цена на газ для населения tsoua.com

В апреле оптовая цена на газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,9 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в марте. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В компании отметили, что снижение цены на газ для населения связано с появлением на внутреннем рынке нового ликвидного ценового индикатора.

"Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", - указали в Нафтогазе.

Таким образом, оптовая цена в апреле установлена на уровне, который на 15% ниже цены в марте.

Как подчеркнули в Нафтогазе, с января 2020 года цена на газ для населения упала на 38%.

"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза", - заявил председатель правления компании Андрей Коболев.

Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с февралем и составила 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку).

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