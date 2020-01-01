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В работе Приват24 произошел сбой

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Все сервисы приложения восстановят работу в течение полутора часов, говорят в пресс-службе банка.
Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов
Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов
Getty Images

На возобновление работы приложения Приват24 нужно до полутора часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 23 апреля.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", - сказано в публикации.

Временные проблемы в работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 связаны с техническим сбоем. В банке рекомендую использовать веб-версию Приват24, если необходимо провести операцию.

Напомним, что Совет ЕС обсудит вопрос ПриватБанка. Совет ЕС по вопросам иностранных дел уделит внимание ситуации, которая сложилась с ПриватБанком в Украине.

Также сообщалось, что в Раде придумали, как рассмотреть 16 тыс правок к "антиколомойскому" закону. В парламенте хотят пройтись по 119 статье регламента, что позволит отсеивать правки целыми пачками.

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Теги: ПриватБанк, приложения, мобильное приложение, сбой, Приватбанк новости
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Источник: korrespondent.net

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