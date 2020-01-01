На Сумщине власти запретили посещать кладбища в поминальные дни

Аналогичное решение приняли городские власти Харькова. Нарушителям грозят штрафы до 34 тысяч гривен.

В Сумской области во время поминальных дней запретили посещать кладбища

В Сумской области власти запретили посещать кладбища и отдельные захоронения на поминальные дни. Об этом заявил глава областного управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сергей Надъярный на брифинге в четверг, 23 апреля.

"Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Люди, которые планируют идти на кладбище во время поминальных дней, должны быть готовы к тому, что кладбища будут закрыты для посещения. Также под запрет подпадают и ритуальные поминальные дни (9-й, 40-й и годовщина смерти). Такое решение было принято, чтобы не подвергать людей опасности", - сказал Надъярный.

На кладбищах будут дежурить полицейские и патрульные. Нарушителям карантинных мероприятий грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В свою очередь, аналогичное решение приняли власти Харькова - там доступ на все кладбища запретили на 10 дней с 25 апреля по 4 мая, передает пресс-служба горсовета.

"Такие ограничения - запрет доступа на все 18 кладбищ города на 10 дней вводятся в связи с постановлением главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которое направлено на противодействие распространению СOVID-19", - сказано в сообщении.

Попасть на кладбище будет невозможно, так как все ворота и калитки будут закрыты.

"Ограничения не касаются ритуальных обрядов погребения умерших. Все захоронения в эти дни будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических правил", - добавили в мэрии.

Напомним, что ранее власти Сум запретили ездить на кладбища в поминальные дни. Богослужения в местных храмах будут проводить без прихожан, а все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляции.

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