В Житомирской области вновь вспыхнул лесной пожар

Не прошло и суток после локализации предыдущих лесных пожаров на Житомирщине, как вспыхнул новый. К его тушению привлекли авиацию, спасателей и лесную охрану.

На севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что сейчас над локализацией пожара работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, сотрудники соседних лесхозов, работает авиация.

Кроме того, продолжается тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Напомним, на территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.

А сегодня утром в ГСЧС сообщили, что в Житомирской области все лесные пожары локализовали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet