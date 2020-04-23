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Адвокат: НАБУ больше не расследует "пленки Ермака"

Комментариев: 4
САП вывела дело из числа коррупционных преступлений, переквалифицировав его в "мошенничество" и передав на расследование из НАБУ в полицию.
Дело брата главы Офиса президента вывели из числа коррупционных
Дело брата главы Офиса президента вывели из числа коррупционных
Офис Президента

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по "пленкам Ермака" из "злоупотребления влиянием" в "мошенничество" и передала из НАБУ в Нацполицию. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает в Facebook юридическая компании Миллер, которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

Отмечается, что после переквалификации речь больше не идет о коррупционном преступлении, и соответственно, не подлежит расследованию НАБУ.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили, что решение о переквалификации дела САП приняла еще 17 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.

Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности.
 
Сам Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.

Также сообщалось, что фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.

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Теги: коррупция, адвокат, расследование, Ермак, НАБУ, САП, Офис президента, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    23.04.2020, 22:14
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Действительно, фигня какая-то. Чуваки просто торгуют гос. должностями, с кем не бывает. Разве это преступление? Вот бабка, незаконно торгующая в переходе своей картошкой - вот это настоящая преступница!
ВосставшийИзБана    23.04.2020, 22:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мошенничество - тоже не хило. При нормальном судье можно получить реальный срок.
Kostos    23.04.2020, 21:33
Оценка:  +2
Kostos
Это как всегда происки Порошенко
ПродувКротов    23.04.2020, 22:07
Оценка:  +1
ПродувКротов
Агенты липецкой кондитесркой фабрики проникли в НАБУ
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