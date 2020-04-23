Адвокат: НАБУ больше не расследует "пленки Ермака"

САП вывела дело из числа коррупционных преступлений, переквалифицировав его в "мошенничество" и передав на расследование из НАБУ в полицию.

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по "пленкам Ермака" из "злоупотребления влиянием" в "мошенничество" и передала из НАБУ в Нацполицию. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает в Facebook юридическая компании Миллер, которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

Отмечается, что после переквалификации речь больше не идет о коррупционном преступлении, и соответственно, не подлежит расследованию НАБУ.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили, что решение о переквалификации дела САП приняла еще 17 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.

Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермак а обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Также сообщалось, что фигуранты "пленок Ермака" рассказали о скандале.

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