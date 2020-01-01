Нацсовет внепланово проверит телеканал 112 Украина

Причиной проверки стала трансляцию мультфильма, в создании которого был задействован российский актер из "черного списка".

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за показа мультфильма с участием российского актера Александра Михайлова, который входит в "черный список". Соответствующее решение было принято в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба Нацсовета.

В частности, регулятор выявил, что 19 апреля в 13:05 телеканал 112 Украина демонстрировал российский мультфильм Необыкновенное путешествие Серафимы с участием Михайлова.

В Нацсовете отметили, что распространение в эфире соответствующего контента является признаком нарушения требований закона Украины О телевидении и радиовещании, поскольку действующим законодательством не допускается трансляция аудиовизуальных произведений, в которых задействовано лицо из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме того, добавили в Нацсовете, результаты мониторинга телеканала также содержат признаки несоблюдения другого пункта этого закона, которым предусмотрено, что телерадиоорганизации обязаны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

"Национальный совет проверит деятельность телеканала 112 Украина на наличие соответствующих нарушений после окончания карантина", - констатировал регулятор.

Отмечается, что в случае подтверждения нарушений регулятор примет решение, предусмотренное действующим законодательством.

Напомним, накануне Нацсовет по ТВ и радио возглавила Ольга Герасимьюк.

Ранее сообщалось, что Нацсовет внепланово проверит телеканал Прямой из-за Вата-шоу.

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