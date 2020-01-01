В украинских реках зафиксирован самый низкий уровень воды за 100 лет

Дефицит воды может привести к ограничениям, как для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, так и для населения Украины, считают ученые.

Ученые заявляют о критической ситуации в водном бассейне Украины. Единственные реки, в которых весной прибыла вода протекают в Карпатах. В то же время, равнинные реки, из-за отсутствия дождей и снега не наполнились водой. Кроме того, реки не успели очиститься, так как не промерзли из-за аномально теплой зимы. Об этом, в четверг, 23 апреля пишет Радио Свобода ссылаясь на исследования украинских ученых.

“Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшение качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас отмечаются, являются долговременными”, - предупреждает начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Виктория Бойко.

В качестве подтверждения своих выводов, ученые обращают внимание на пылевую бурю, что пронеслась территорией Украины в апреле месяце. По мнению экспертов, явление является свидетельством высыхания грунтов.

Сложная ситуация сложилась в бассейне реки Днепр.

“Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта величине в 950 м3 / с (норма 4200 м3 / с) - это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году - 892 м3 / с”, - отмечают гидрологи.

Критическая ситуация сложилась и в бассейне Десны. Максимальный уровень реки этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения. В результате приток воды к Каневского водохранилища может составить 15% нормы стока за апрель.

Однако самую тяжелую ситуацию ученые фиксируют с малыми реками, озерами и ручьями.

“При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть. Нарушится баланс грунтовых вод, прежде всего это приведет к существенному уменьшению воды в колодцах”, - заметил Виталий Жук, заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины.

В сложившейся ситуации эксперты призывают рационально использовать воду. И это касается как населения, так и промышленности и сельского хозяйства.

В то же время, они отмечают, что потребность в воде с малых водоемов, расположенных внутри экозон, значительно выросла в связи с пожарами, пылающими на открытых пространствах практически всех областей Украины.

Ранее в Госагентстве водных ресурсов заявили, что в случае маловодья будут введены ограничения в использовании воды.

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