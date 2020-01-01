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Пересчитали украинцев, которые смотрели онлайн-богослужения на Пасху

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Онлайн-богослужения на пасху транслировали общенациональные телеканалы, региональное телевидение и интернет-ресурсы.
Пасхальные богослужения посмотрели девять миллионов украинцев
Пасхальные богослужения посмотрели девять миллионов украинцев

На Пасху 19 апреля на национальных каналах прямые эфиры богослужений посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом, в четверг, 23 апреля, заявил глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

“Обычно в храмы приходит около семи миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов эфир из разных храмов посмотрели более девяти миллионов человек”, - сказал он.

Кроме того, как уточнил Ткаченко, украинцы также смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.

“То есть те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн. Это позволило нам сэкономить жизни, здоровья людей”, - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Святогорской лавре вопреки карантинным ограничениям собрались около 350 человек.

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Теги: онлайн, Пасха, карантин, онлайн трансляция, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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