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Львов отказался выдавать РФ останки офицера НКВД Кузнецова

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Племянница советского шпиона Маргарита Брюханова обратилась с просьбой о передаче останков Николая Кузнецова.
Могила Кузнецова во Львове
Могила Кузнецова во Львове
Из открытых источников

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение не выдавать прах разведчика НКВД Николая Кузнецова его родственникам в России. Соответствующее решение было принято на заседании Львовского исполкома 24 апреля, сообщает  "Интерфакс-Украина".

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Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что после обращения родственницы Кузнецова Маргариты Брюхановой, горсовет обратился за консультацией в Министерство культуры и СБУ.

По словам Москаленко, в Минкульте отметили, что передача останков Кузнецова гражданам страны-агрессора является нежелательной и преждевременной. В СБУ подчеркнули, что этот вопрос может быть учтен в ходе возобновления переговоров между Украиной и Россией.

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Проанализировав ответы Минкульта и СБУ, исполком принял решение отказать в передаче праха советского шпиона.

Николай Кузнецов - советский офицер, разведчик НКВД и Герой СССР. Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области. Кузнецов подпадает под действие закона о декоммунизации как агент ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах. Он участвовал в провокациях против представителей украинского освободительного движения, из-за чего нацисты казнили заложников.

Напомним, глава УИНП Дробович рассказал, как Украина может спасти россиян от пропаганды.

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