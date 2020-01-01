Львов отказался выдавать РФ останки офицера НКВД Кузнецова

Племянница советского шпиона Маргарита Брюханова обратилась с просьбой о передаче останков Николая Кузнецова.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение не выдавать прах разведчика НКВД Николая Кузнецова его родственникам в России. Соответствующее решение было принято на заседании Львовского исполкома 24 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читай также: В Киеве появится памятник Симону Петлюре - Дробович

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что после обращения родственницы Кузнецова Маргариты Брюхановой, горсовет обратился за консультацией в Министерство культуры и СБУ.



По словам Москаленко, в Минкульте отметили, что передача останков Кузнецова гражданам страны-агрессора является нежелательной и преждевременной. В СБУ подчеркнули, что этот вопрос может быть учтен в ходе возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Читай также: Дробович осудил публичное ношение формы НКВД и СС "Галичина"

Проанализировав ответы Минкульта и СБУ, исполком принял решение отказать в передаче праха советского шпиона.



Николай Кузнецов - советский офицер, разведчик НКВД и Герой СССР. Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Львовской области. Кузнецов подпадает под действие закона о декоммунизации как агент ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах. Он участвовал в провокациях против представителей украинского освободительного движения, из-за чего нацисты казнили заложников.



Напомним, глава УИНП Дробович рассказал, как Украина может спасти россиян от пропаганды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.