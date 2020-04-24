Злоумышленников подозревают в серии нападений на дома фермеров, в ходе которых они, угрожая оружием, отбирали деньги и ценные вещи.

Бандитов задержали во время их нападения на дом фермера

В Днепропетровской области правоохранители задержали этническую банду, которая напала на дом фермера. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры области.

Отмечается, что в состав группы входило трое граждан (59-летний житель области, его сын и еще один человек), которые уже имели судимости за совершения тяжелых преступлений.

"Характерной чертой этой группировки было то, что их жертвами становились исключительно фермеры. Сейчас уже собраны материалы о причастности членов данной группы к совершению разбойных нападений на территории Днепропетровской и Херсонской областей", - сообщили в полиции.

По данным следствия, злоумышленники за пару дней до нападения травили собак в домохозяйстве, чтобы те не мешали нападению. После этого, угрожая применением оружия, отбирали у хозяев деньги и ценные вещи.

Правоохранители установили, что злоумышленники готовятся к очередному нападению на дом фермера в Синельниково. Полицейские сообщили об этом хозяину, а мужчина рассказал, что несколько дней назад неизвестные отравили его четырех собак.

"Полицейские устроили засаду в доме фермера. Когда злоумышленники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом Департамента стратегических расследований Национальной полиции. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители", - говорится в сообщении.

Также в автомобиле членов преступной группировки правоохранители изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали для отравления собак в домовладении потерпевшего.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к нападениям.

Cмотрите фотогалерею: На Днепропетровщине банду задержали при нападении на дом фермера

Ранее сообщалось, что в Днепре спецназ задержал вооруженную группировку. Ее участники подозреваются в серии резонансных разбойных нападений на территории Днепропетровской области.

А на Киевщине задержали банду, ограбившую обменник. За пару дней до этого грабители в масках напали на кассира пункта обмена валют. Они связали женщину и похитили крупную сумму денег.

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