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На Днепропетровщине банду задержали при нападении на дом фермера

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Злоумышленников подозревают в серии нападений на дома фермеров, в ходе которых они, угрожая оружием, отбирали деньги и ценные вещи.
Бандитов задержали во время их нападения на дом фермера
Бандитов задержали во время их нападения на дом фермера

В Днепропетровской области правоохранители задержали этническую банду, которая напала на дом фермера. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры области.

Отмечается, что в состав группы входило трое граждан (59-летний житель области, его сын и еще один человек), которые уже имели судимости за совершения тяжелых преступлений.

"Характерной чертой этой группировки было то, что их жертвами становились исключительно фермеры. Сейчас уже собраны материалы о причастности членов данной группы к совершению разбойных нападений на территории Днепропетровской и Херсонской областей", - сообщили в полиции.

По данным следствия, злоумышленники за пару дней до нападения травили собак в домохозяйстве, чтобы те не мешали нападению. После этого, угрожая применением оружия, отбирали у хозяев деньги и ценные вещи.

Правоохранители установили, что злоумышленники готовятся к очередному нападению на дом фермера в Синельниково. Полицейские сообщили об этом хозяину, а мужчина рассказал, что несколько дней назад неизвестные отравили его четырех собак.

"Полицейские устроили засаду в доме фермера. Когда злоумышленники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом Департамента стратегических расследований Национальной полиции. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители", - говорится в сообщении.

Также в автомобиле членов преступной группировки правоохранители изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали для отравления собак в домовладении потерпевшего.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к нападениям.

 

 

 

Ранее сообщалось, что в Днепре спецназ задержал вооруженную группировку. Ее участники подозреваются в серии резонансных разбойных нападений на территории Днепропетровской области. 

А на Киевщине задержали банду, ограбившую обменник. За пару дней до этого грабители в масках напали на кассира пункта обмена валют. Они связали женщину и похитили крупную сумму денег.

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Теги: фермеры, Днепропетровская область, разбой, задержание, банда, разбойное нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    24.04.2020, 19:25
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Скоро выпустят...
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