"Слуги народа" разделились в вопросе назначения Саакашвили

Сегодня Саакашвили провел встречу с депутатами Слуги народа, мнение которых по его назначению в Кабмин разделилось.

Саакашвили на встрече со "слугами народа" Правда Качуры в телеграмм

Депутаты монобольшенства Слуги народа разделилась пополам в вопросе назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, пишет Интерфакс-Украина.

"Я лично готова поддержать господина Саакашвили на должность вице-премьера, считаю, что он мог бы усилить Кабинет Министров и нашу команду в целом. Он был бы хорошим переговорщиком с Международным валютным фондом и у него есть опыт проведения экономических реформ и реформ, которые касаются бизнеса, поэтому этим опытом стоило бы воспользоваться", - считает нардеп.

Но пока во фракции нет согласия по данному вопросу.

"На данный момент большинства, а это 70% голосов фракции, пока нет. В принципе, сейчас фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - добавила депутат.

Как известно, назначить Саакашвили в Кабмин предложил президент Владимир Зеленский.

Сегодня Саакашвили провел встречу с депутатами фракции Слуга народа. Также экс-глава Одесской ОГА встретится с другими фракциями.

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