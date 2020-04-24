ГБР вызвало Януковича на допрос

Виктора Януковича вызвали для проведения следственных действий. Его допрос назначен на утро 30 апреля.

Экс-президента Виктора Януковича вызвали в Госбюро расследований для проведения следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 24 апреля.

Януковича вызывают на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, что замглавы ГБР был адвокатом Януковича. Луценко опубликовал в Facebook документы, которые подтверждают, что Александо Бабиков был защитником Януковича в суде. Это же подтвердил прокурор, представлявший обвинение по делу Януковича.

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