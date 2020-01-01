В Винницкой области два села закрывают на карантин из-за одной заболевшей

Женщина, у которой выявили COVID-19, имела широкий круг контактов, из-за чего местной власти пришлось закрыть на въезд и выезд два населенных пункта.

Два населенных пункта закрыли на въезд и выезд

Сразу два села закроют на карантин в Винницкой области из-за обнаружения коронавируса у одной из жительниц. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает председатель Крыжопольской райгосадминистрации Владимир Скалий на странице в Facebook.

По его словам, заболела жительница села Высокая Гребля. Ее состояние не тяжелое, из-за чего ее оставили лечиться дома под контролем семейных врачей.

Специалисты устанавливают круг контактных лиц для проведения тестов.

"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности относительно запрета въезда-выезда в села Высокая Гребля и Андрияшевка и усилении карантинных мероприятий и контроля на территории всего района", - рассказал он.

В связи с этим председатель РГА призвал всех жителей района соблюдать требования карантина и без лишней надобности не выходить из дома, ограничив круг контактов.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине из-за COVID полностью закрыли город.

Также на въезд закрыли Почаев, а в лавре объявили карантин из-за вспышки коронавируса.

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