Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефедов прокомментировал отставку

Комментариев: 0
Бывший руководитель таможни заявил, что его заместителей уволили потому, что среди них не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу".
Максим Нефедов заявил, что после увольнения ему стало "лучше"
Максим Нефедов заявил, что после увольнения ему стало "лучше"
facebook.com/max.nefyodov

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает причины своей отставки. Об этом он сказалв пятницу, 24 апреля, в комментарии НВ.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше, как человеку после увольнения", - сказал Нефьодов.

Он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

К слову, Нефедов уже успел разместить на своей странице в Facebook свое фото в футболке с персонажем Поттериады эльфом Добби, который добился освобождения из рабства.

Увольнение своих заместителей он прокомментировал так: "Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу"".

Тем временем премьер-министра Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале официально подтвердил увольнение глав налоговой и таможни, а также их заместителей, о которой ранее было известно только со слов нардепа, который присутствовал на заседании Кабмина.

Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Таможня, Кабмин Украины, увольнение, Нефедов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь