Зеленский подписал закон о законодательном спаме

Глава государства подписал закон, целью которого является преодоление преграды для законопроектов в виде слишком большого количества поправок.

Президент Владимир Зеленский подписал закон по борьбе с законодательным спамом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе под названиемО внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры.

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью нардепов от конституционного состава ВР, поддержанной решением парламента, принятым на пленарном заседании большинством голосов нардепов от конституционного состава Верховной рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить на адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, к которой включает также все учтены главным комитетом предложения, поправки.

Также документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Рада против спама. Изменение регламента парламента

Напомним, этот закон Рада приняла после того, как депутаты подали рекордные 16,5 тысяч правок в закон о банках.

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