ОП обнародовал статистику просмотров Всеукраинской школы онлайн

За три недели было показано более 500 уроков. Самым популярным предметом стал английский язык.

Уроки Всеукраинской школы онлайн посмотрели более 7 млн раз slovoidilo.ua

За три недели трансляции Всеукраинская школа онлайн показала 545 уроков. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в пятницу, 24 апреля.

На YouTube-канале Минобразования занятия уже просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев. В тройку самых популярных предметов вошли английский язык, математика и украинский язык. Также аудитория оценила физическую активность: первая зарядка набрала более 348 тысяч просмотров на YouTube.

В офисе президента говорят, что ежедневно проходят съемки в среднем 25 уроков, а еженедельно в эфир выходит около 130 уроков по 11 предметам для 5-11-х классов.

Также к съемкам привлекали поп-звезд, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей - в общем, около 170 звездных гостей.

Дальше по плану - продолжать трансляции уроков по меньшей мере до завершения карантина.

Напомним, что ранее МОН отменило все олимпиады. МОН отменило проведение всеукраинских олимпиад по всем предметам в связи с общенациональным карантином.

Также сообщалось, что Минобразования призвало готовиться завершить учебный год дистанционно. Перспективы возвращения в школы пока не просматриваются в связи с продлением карантина, заявила глава ведомства.

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