Принятый документ позволит на 300% увеличить выплаты медикам, которые работают с зараженными.

Правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19, что позволит в три раза увеличить заработную плату медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки на 300% медикам, которые работают с такими пациентами", - написал Гончаренко.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти могут сами вводить доплаты медработникам.

Также сообщалось, что Зеленский предлагает застраховать всех медиков. Он отметил, что страховка для медиков стоит недорого. Она рассчитана на последствия коронавируса и еще на 140 болезней.

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