В Одесской области чиновники расхитили миллионы на ремонте дорог - СБУ

Подрядчики вносили в документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалов.

СБУ провела обыски по делу о хищении ssu.gov.ua

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили хищение почти четырех миллионов гривен, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия. Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемых материалов.

"По предварительным оценкам специалистов, оборудка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также во время следственных действий по местам работы и жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас продолжаются следственные действия и привлечения к ответственности всех участников схемы.

Ранее сообщалось, что полиция провела 24 обыска в Николаеве по делу о хищении денег, выделенных на ремонт и строительство дорог.

Напомним, СБУ раскрыла факт незаконного присвоения нескольких сотен гектаров земли громады Киева на сумму около 800 млн гривен. Земля выводилась из коммунальной собственности при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий.

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