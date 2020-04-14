Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17 - Bellingcat

Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого называли вербовщиков украинского генерала Шайтанова, оказался фигурантом дела о MH-17.

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене, завербовал полковник Игорь Егоров, который оказался фигурантом дела о сбивании пассажирского самолета МН17 на Донбассе. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает сайт расследования Bellingcat.

"Расследование Bellingcat установило, что вербовщиком шпиона из СБУ генерала Шайтанова оказался фигурант дела о сбитии МН-17", - говорится в сообщении.

14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его обвиняют в том, что он еще до начала войны был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих визитов в Россию. По информации СБУ, Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Журналисты-расследователи сообщают, что Егоров ранее имел позывной "Эльбрус" и в начале войны на Донбассе был одним из ключевых российских силовиков, направленных туда для координации военных действий.

Группа, которая занимается расследованием сбития пассажирского самолета МН17 включила "Эльбруса" в список фигурантов дела, как одного из представителей российского военного командования.

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