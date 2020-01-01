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В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации

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Накануне вечером мужчина заперся в палате. Медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию.
Самоубийство произошло в городской больнице №3 Тернополя
Самоубийство произошло в городской больнице №3 Тернополя
УНН

Житель Тернополя, который вернулся из Польши и попал на обсервацию в местную больницу №3, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает городской штаб борьбы с коронавирусом в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что в течение двух лет мужчина почти все время жил за границей. Симптомов коронавируса у него не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.

Мужчине 39 лет, он женат, воспитывал четверых детей, но в больницу ему никто не приносил передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

"Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом. За сутки их число выросло на 478. Выздоровели 782 человека, скончался от осложнений инфекции 201 украинец.

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Теги: Больница, самоубийство, Тернополь, мужчины, полиция, мужчина, самоубийца, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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