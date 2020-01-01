На Донбассе за день 10 обстрелов

Враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов на Донбассе уже 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские военые не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Так, утром незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинских военных в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения ВСУ неподалеку Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Опытным украинские военные зафиксировали вражеский огонь из гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам рядом с Орехово.

"Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – заявили в штабе.

Напомним, за сутки 24 апреля на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда были ранены двое украинских военных.

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