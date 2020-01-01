На Закарпатье обесточены 11 сел из-за непогоды

Без электроснабжения остались населенные пункты в четырех районах Закарпатской области. На автодороги рухнули восемь деревьев.

Все деревья уже распилены и убраны от мест их падения ГСЧС

В Закарпатской области в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов и повалены деревья. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 25 апреля.

В частности, обесточены населенные пункты в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

Отмечается, что на местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели. Все деревья распилены и убраны от мест их падения.

Информации о пострадавших в результате непогоды не поступало.

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