На Закарпатье обесточены 11 сел из-за непогоды
В Закарпатской области в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов и повалены деревья. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 25 апреля.
В частности, обесточены населенные пункты в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.
Отмечается, что на местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.
Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели. Все деревья распилены и убраны от мест их падения.
Информации о пострадавших в результате непогоды не поступало.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье обесточены 11 сел из-за непогоды
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