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Во Львове из-за кризиса увольняют работников мэрии

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Андрей Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета из-за коронакризиса.
Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета
Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета
facebook.com/lviv.adm

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, оптимизируют количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Увольнения анонсировал городской голова Львова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей у оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.

Спасти экономику. На какие меры идут в кризис

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал, что последствия от нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут ощутимы до 2025 года.

 

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Теги: Львов, чиновник, финансовый кризис, кризис, горсовет, чиновники, мэрия, увольнение, Андрей Садовой, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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