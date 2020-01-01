В двух реабилитационных центрах Днепропетровщины вспышки коронавируса

Все жители реабилитационных центров инфицировались во время религиозного собрания в Першотравенске.

В двух реабилитационных центрах Днепропетровской области обнаружили 45 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Днепропетровской области за сутки обнаружили 45 новых случаев коронавирусной болезни в двух реабилитационных центрах в пригороде Днепра. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В одном из реабилитационных центров обнаружили 40 инфицированных, во втором – шесть.

По предварительным данным, все жители реабилитационных центров инфицировались во время религиозного собрания в Першотравенске.

24 апреля в прокуратуре области сообщили, что открыли дело из-за обнаружения коронавируса в реабилитационных центрах города Подгородное в пригороде Днепра. Тогда среди людей, которые живут в трех реабилитационных центрах города, подтвердились 26 случаев заражения. Эти люди, которые контактировали с религиозной общиной ХЦ Новое поколение, которая, несмотря на карантин, собиралась в Першотравенске.

Ранее сообщалось, что в Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег. В Подольске зафиксировано 88 случаев заболевания COVID-19.

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