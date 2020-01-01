Зеленский почтил годовщину Чернобыльской трагедии

Президент в 34-ю годовщину трагедии на ЧАЭС призвал не забывать героизм тех, кто спас мир от радиационной опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.

Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Президент также высказал уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира. Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений", – подчеркнул Зеленский.

Ранее нардеп назвал аварию на ЧАЭС праздником. Николай Тищенко дважды назвал катастрофу в Чернобыле праздником.

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