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Зеленский почтил годовщину Чернобыльской трагедии

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Президент в 34-ю годовщину трагедии на ЧАЭС призвал не забывать героизм тех, кто спас мир от радиационной опасности.
Зеленский почтил годовщину трагедии на ЧАЭС
Зеленский почтил годовщину трагедии на ЧАЭС
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.

Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Президент также высказал уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира. Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений", – подчеркнул Зеленский.

Ранее нардеп назвал аварию на ЧАЭС праздником. Николай Тищенко дважды назвал катастрофу в Чернобыле праздником.

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, чернобыльская авария, Авария на ЧАЭС, Чернобыльская трагедия, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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