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"Это фейк": В ГБР опровергли, что Порошенко готовят подозрение в госизмене

Комментариев: 10
В ГБР утверждают, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".
Александр Турчинов и Петр Порошенко
Александр Турчинов и Петр Порошенко
УП

И.о. главы Государственного бюро расследований Александр Соколов прокомментировал заявление нардепа “ЕС“ Виктории Сюмар о том, что ГБР намерено вручить подозрения в госизмене Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Воронченко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

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В комментарии “УП“ Соколов сообщил, что данное уголовное производство было открыто по заявлению Андрея Портнова, еще когда бюро руководил Роман Труба. По словам Соколова, ГБР на данный момент не намерено выдвигать подозрения в этом деле. Он также рассказал, что ГБР еще 2 недели назад обладало данными, что “подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве“.

В Офисе генерального прокурора также сообщили, что данная информация является “явным фейком“. В ОГП подтвердили, что такое производство действительно расследуется ГБР, но “пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит“.

 

 

Напомним,Порошенко потребовал урезать зарплаты сотрудникам ГБР.

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Комментариев (10)
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Vixerunt    26.04.2020, 12:51
Оценка:  -1
Vixerunt
andy55524--- что ватное отродье до сих пор не можешь успокоится что Порох оторвал Украину от гнилых рук раши; да потеря такой территории очень больно для мацквы, ещё и экономику вам обвалили, даже ракеты с искандерами не помогли.
andy55524    26.04.2020, 12:17
Оценка:  -1
andy55524
Петра Кровавого на нары!!! Гнида, Земли украинские просцала, майдан ебучий гидности поддержала.
blya-tolyan    26.04.2020, 12:22
Оценка:  -1
blya-tolyan
ха-ха-ха, не истери , бубочка. Нефть уже бесплатно раздают, тебе на зарплату денех нет.
andy55524    26.04.2020, 12:24
Оценка:  -1
andy55524
чучело, я в Киеве, а ты уёбище в мухосранске.
andy55524    26.04.2020, 12:25
Оценка:  -3
andy55524
бля Толян, так и есть,Ю уёбок!
blya-tolyan    26.04.2020, 12:45
Оценка:  0
blya-tolyan
ха-ха-ха, а ты киевский или киевлянин?
blya-tolyan    26.04.2020, 12:47
Оценка:  0
blya-tolyan
чью хату продал что б в Киев выехать? А скулишь о предателях.
andy55524    26.04.2020, 12:23
Оценка:  -2
andy55524
минский договор, корявый подписало... теперь, что с ним делать, не известно...
ArtGroup    26.04.2020, 12:30
Оценка:  +2
ArtGroup
Ты с какой мобилизации на фронте чудо??
blya-tolyan    26.04.2020, 12:44
Оценка:  0
blya-tolyan
а это пи...ар там был? Оно кино прЗЕрватива насмотрелось, смелость решил проявить, букаф настрочить.
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