"Это фейк": В ГБР опровергли, что Порошенко готовят подозрение в госизмене

В ГБР утверждают, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

И.о. главы Государственного бюро расследований Александр Соколов прокомментировал заявление нардепа “ЕС“ Виктории Сюмар о том, что ГБР намерено вручить подозрения в госизмене Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Воронченко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

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В комментарии “УП“ Соколов сообщил, что данное уголовное производство было открыто по заявлению Андрея Портнова, еще когда бюро руководил Роман Труба. По словам Соколова, ГБР на данный момент не намерено выдвигать подозрения в этом деле. Он также рассказал, что ГБР еще 2 недели назад обладало данными, что “подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве“.



В Офисе генерального прокурора также сообщили, что данная информация является “явным фейком“. В ОГП подтвердили, что такое производство действительно расследуется ГБР, но “пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит“.

Напомним,Порошенко потребовал урезать зарплаты сотрудникам ГБР.

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