На Херсонщине протестуют против закрытия рынков

Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта, люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, сообщила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию", - заявила Пшонь.

Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

На месте присутствуют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.