На Херсонщине протестуют против закрытия рынков
Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта, люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.
В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге, сообщила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.
"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию", - заявила Пшонь.
Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.
На месте присутствуют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.
Напомним, что это далеко не первая акция протеста против закрытия рынков в Украине. Например, ранее в Мелитополе Запорожской области протестовали против закрытия рынков.
Эта же новость на Корреспондент