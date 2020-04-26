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В Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

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В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
Аваков говорит, что пожар в Чернобыльской зоне потушили
Аваков говорит, что пожар в Чернобыльской зоне потушили
Dronarium
 
В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
 
По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.
 
"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита", - написал глава МВД.
 
 
Хотя еще утром воскресенья продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Велась работа с очагами вблизи Кривой Горы, Рудьков и Буряковки.
 
Напомним, что в результате пожаров в зоне отчуждения сгорело 11,5 тысяч га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории. 
 
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Теги: пожар, Аваков, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    26.04.2020, 20:36
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Волотька приехал и все пожары потушил. Звезду Волотьке!
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