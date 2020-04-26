В Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара
В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.
"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита", - написал глава МВД.
Хотя еще утром воскресенья продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Велась работа с очагами вблизи Кривой Горы, Рудьков и Буряковки.
Напомним, что в результате пожаров в зоне отчуждения сгорело 11,5 тысяч га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории.
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