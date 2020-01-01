В военном госпитале Харькова вспышка коронавируса

Заболевшие коронавирусом медики сомневаются в диагнозе и потребовали проверить анализы в Киеве.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона – Харьковском военном госпитале – выявлена вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA:Харків, сообшает Интерфакс-Украина в понедельник, 27 апреля.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих", – рассказал Кучер.

Как уточнили в комментарии агентству в пресс-службе Харьковской ОГА, из пяти пациентов госпиталя двое – военные пенсионеры, в том числе и 82-летний.

Кучер отметил, что в ряде случаев болезнь протекает бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", – сказал Кучер и выразил обеспокоенность, что в целом по области растет заболеваемость среди медиков – их больше четверти заболевших.

По состоянию на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 407 подозрений на COVID-19 (в том числе 49 – за минувшие сутки). Из них 196 случаев – подтверждено, 91 – опровергнут, остальные – на стадии проверки. 15 человек выздоровели, 4 – умерли.

Ранее стало известно, что на Харьковщине в Змиевской центральной районной больнице коронавирус нашли у 11 врачей и 14 пациентов. Из-за этого медучреждение закроют карантин.

Также сообщалось, что в Одесской области в Подольске закрыли городскую больницу на карантин из-за коронавируса.

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