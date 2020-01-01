Дело Гандзюк: у здания ОП прошла акция протеста

Активисты потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия.

Вечером в понедельник в Киеве возле Офиса президента активисты устроили акцию протеста из-за завершения досудебного расследования в деле активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Громадське 27 апреля

Собравшиеся потребовали уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и ждали объяснений от президента Владимира Зеленского о завершении досудебного следствия.

Участники акции считают, что завершение досудебного следствия преждевременно, ведь прокуратура и СБУ еще имеют для этого три месяца.

"По мнению активистов, это свидетельствует о "сливе дела" новым генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и играет в пользу стороне защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств", – говорится в сообщении.

Протестующие на акции зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

К митингующим вышли спикер президента Украины Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Мендель заверила, что услышала, чем недовольны активисты и добавила, что пока реакции от президента еще нет.

Впоследствии к активистам вышел и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который ответственен за дело Гандзюк. Он сказал, что новые доказательства в деле отсутствуют, поэтому дело передали в суд. В то же время тех, что уже получили, по его мнению, достаточно. Также Симоненко добавил, что прокуратура рассчитала время так, чтобы защита подозреваемых успела ознакомиться с материалами дела, которых более 50 томов.

По последним данным, несколько десятков активистов отправились протестовать возле дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Ранее в понедельник стало известно, что СБУ завершила досудебное расследование относительно председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Также была обнародована схема преступления в отношении Гандзюк.

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