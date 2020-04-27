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В Борисполе приземлился самолет с эвакуированными украинцами

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Украинские граждане находились в Соединенных Штатах и не могли самостоятельно вернуться домой из-за карантина.
Рейс с украинцами прибыл из Майами
Рейс с украинцами прибыл из Майами
twitter.com/YelchenkoUN

В Украину, в международный столичный аэропорт Борисполь, прибыл рейс с гражданами страны, эвакуированными из США. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Рейс из Майами только что приземлился в аэропорту Борисполя. Проверяют температуру по прибытии", - написал Ельченко в Twitter.

По словам дипломата, всего в Украину прибыло 259 граждан. Рейс был выполнен авиакомпанией Международные линии Украины. Самолет забрал граждан с Майами, штат Флорида.

Предварительно, всем пассажирам самолета нужно пройти или обязательную обсервацию, или домашнюю самоизоляцию в течение 14 суток.

Известно, что большинство пассажиров - дети, которые находились в США в рамках образовательной программы FLEX.

Ранее за рубежом за помощью к украинским дипломатическим учреждениям обратились более 17 тысяч наших граждан в рамках системы Защита. Также сообщалось, что вернувшиеся из-за границы украинцы должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения Действуй дома. 

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Теги: США, МИД Украины, авиаперелет, украинцы, Борисполь, эвакуация, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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