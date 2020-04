В Борисполе приземлился самолет с эвакуированными украинцами

В Украину, в международный столичный аэропорт Борисполь, прибыл рейс с гражданами страны, эвакуированными из США. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Рейс из Майами только что приземлился в аэропорту Борисполя. Проверяют температуру по прибытии", - написал Ельченко в Twitter.

@fly_uiaflight from Miami FL just landed in KBP. Temperature check upon arrival. Be safe back home! pic.twitter.com/2Hq51Ryexr