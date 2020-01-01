В МОЗ готовятся к пику коронавируса через неделю

В министерстве здравоохранения считают, что пик заболеваемости произойдет на 14 день после Пасхи.

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться уже через неделю. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, а потому вполне вероятно, в стране произойдет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

Ранее в кабмине допустили, что в зависимости от динамики распространения коронавируса в Украине, второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно.

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