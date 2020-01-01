Антивирусный тоннель, топлес и фламинго: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 28 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах появился антивирусный спецтоннель, а СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн.

В ВСУ показали обстрелы позиций сепаратистами, а родные пленных на Донбассе митинговали под ОП.

Смотрите, как Шварценеггер поздравил с днем рождения своего ослика, а розовые фламинго наводнили города Индии.

Девушка-механик лишилась работы из-за съемок порно, а Эмили Ратаковски снялась топлес в мини-бикини.

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