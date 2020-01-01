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Антивирусный тоннель, топлес и фламинго: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 28 апреля 2020 года.
Эмили Ратаковски снялась топлес в мини-бикини
Эмили Ратаковски снялась топлес в мини-бикини
instagram.com/emrata
Cмотрите фотогалерею Антивирусный тоннель, топлес и фламинго: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах появился антивирусный спецтоннель, а СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн.
 
В ВСУ показали обстрелы позиций сепаратистами, а родные пленных на Донбассе митинговали под ОП.
 
Смотрите, как Шварценеггер поздравил с днем рождения своего ослика, а розовые фламинго наводнили города Индии.
 
Девушка-механик лишилась работы из-за съемок порно, а Эмили Ратаковски снялась топлес в мини-бикини.
 
 

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Теги: СБУ, бомба, сигареты, топлес, фоторепортаж, фламинго, фото дня, Пленные
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Источник: Корреспондент.net

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