Антивирусный тоннель, топлес и фламинго: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 28 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 28 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Черновцах появился антивирусный спецтоннель, а СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн.
В ВСУ показали обстрелы позиций сепаратистами, а родные пленных на Донбассе митинговали под ОП.
Смотрите, как Шварценеггер поздравил с днем рождения своего ослика, а розовые фламинго наводнили города Индии.
Девушка-механик лишилась работы из-за съемок порно, а Эмили Ратаковски снялась топлес в мини-бикини.
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