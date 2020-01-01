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Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под арестом

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Защита Юлии Кузьменко просила о ее переводе в больничный стационар в связи с ухудшением состояния здоровья.
Судя оглашает решение по Юлии Кузьменко
Судя оглашает решение по Юлии Кузьменко
Скриншот

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом стало известно в ходе судебного заседания во вторник, 28 апреля.

Защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. По словам ее адвоката Тараса Беспалого, подозреваемой необходимо лечение в условиях стационара.

При этом сама Кузьменко принимала участие в заседании путем видеоконференцсвязи.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения", – зачитал решение судья.

Полный текст постановления будет обнародован 4 мая в 16:30.

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей для Юлии Кузьменко – до 30 мая.

Ранее в марте суд оставил под стражей другого подозреваемого по делу Шеремета – музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Его считают организатором убийства.

Также по этому делу выдвинуты подозрения военной медсестре Яне Дугарь. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

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Теги: суд, арест, шеремет, апелляция, Апелляционный суд г. Киева, Павел Шеремет, погиб Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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