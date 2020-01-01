Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под арестом

Защита Юлии Кузьменко просила о ее переводе в больничный стационар в связи с ухудшением состояния здоровья.

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом стало известно в ходе судебного заседания во вторник, 28 апреля.

Защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. По словам ее адвоката Тараса Беспалого, подозреваемой необходимо лечение в условиях стационара.

При этом сама Кузьменко принимала участие в заседании путем видеоконференцсвязи.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения", – зачитал решение судья.

Полный текст постановления будет обнародован 4 мая в 16:30.

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей для Юлии Кузьменко – до 30 мая.

Ранее в марте суд оставил под стражей другого подозреваемого по делу Шеремета – музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Его считают организатором убийства.

Также по этому делу выдвинуты подозрения военной медсестре Яне Дугарь. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet