Украина готова к пику COVID-19 - Шмыгаль

Кабмин сфокусируется на стабилизации экономики, так как медицинская система подготовлена к возможному росту заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кабмина.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - подчеркнул Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины.

Премьер указал на важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Также на совещании обсудили пять этапов выхода из карантина , представленные Кабмином, и акцентировали внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до десяти тысяч в сутки.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

Напомним, на утро 28 апреля в Украине выявили 9410 случаев заражения коронавирусом , из них 239 закончились смертью и 992 пациенты - выздоровлением.

Пик заболеваемости в стране ожидается уже на следующей неделе, однако, как заявили в Минздраве, есть шанс избежать его, соблюдая карантинные меры

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet