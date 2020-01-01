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Украина готова к пику COVID-19 - Шмыгаль

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Кабмин сфокусируется на стабилизации экономики, так как медицинская система подготовлена к возможному росту заболеваемости коронавирусом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
facebook.com/KabminUA
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кабмина.
 
"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - подчеркнул Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины.
 
Премьер указал на важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.
 
Также на совещании обсудили пять этапов выхода из карантина, представленные Кабмином, и акцентировали внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до десяти тысяч в сутки.
 
Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.
 
 
Напомним, на утро 28 апреля в Украине выявили 9410 случаев заражения коронавирусом, из них 239 закончились смертью и 992 пациенты - выздоровлением.
 
Пик заболеваемости в стране ожидается уже на следующей неделе, однако, как заявили в Минздраве, есть шанс избежать его, соблюдая карантинные меры.

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Теги: медицина, экономика, малый и средний бизнес, экономика Украины, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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