Як вступити до ВНЗ на Кіпрі? Умови і особливості навчання

Здавалося б, Кіпр приваблює в основному туристів, спраглих відпочити на морі. Однак система освіти на цьому острові настільки сформована і якісна, що багато хто їде туди за знаннями і дипломами. В цьому райському куточку Середземномор'я доволі активно проходить процес євроінтеграції, доступна найсучасніша система навчання. Плюс – м'який клімат, лояльне населення і лояльні до студентів правила.

Кіпр – це Європа?

Географічно острів належить до Азії і розділений між трьома державами. Закінчивши ВНЗ на його території, випускник отримає диплом європейського рівня. Це практично те ж саме, що навчання в Німеччині або Австрії, але значно зручніше і дешевше. Крім того, більшість населення говорить по-англійськи, це стосується і програм з різних предметів в університеті. Цікаво, що за бажання можна вчитися грецькою мовою й тоді потрібно їхати до відповідної частини Кіпру. Охочі навчатися турецькою мовою можуть перебратися на північ острова.

Які основні переваги?

Представлено дві системи освіти: американська і британська, переважає перший варіант. Фахівців з кіпрським дипломом цінують високо, можна отримати хорошу високооплачувану роботу. Плюс в тому, що умови вступу навіть у державні виші доволі лояльні, можна обійтися без деяких іспитів. Кращими вважаються університети The University of Nicosia і філія University of Central Lancashire, European University of Cyprus. Можна зайти на їхні сайти, вивчити інформацію щодо спеціальностей, умов вступу та навчання.

Що стосується вступу до університету без іспиту, то це більше стосується північної частини острова (турецької). Головна причина – бажання залучити іноземних студентів, «заманити» їх спрощеними умовами вступу. Грецька частина Кіпру більш скрупульозна під час вступної кампанії. Тут можуть проводитися тести, щоб зрозуміти, наскільки добре абітурієнт засвоїв знання середньої школи. І все-таки це не якісь складні випробування, які проводять багато закладів Європи, щоб помучити іноземців.

Умови вступу та навчання

Що потрібно, аби після середньої освіти поїхати на Кіпр вчитися на бакалавраті? Знання мови, якою буде вестися викладання – головна вимога. Англійська повинен бути на відмінному рівні, знадобиться сертифікат міжнародного рівня. Якщо абітурієнт не встиг вивчити до позначки «В», то можна записатися на прискорені курси підготовки.

Щодо вартості навчання, вона значно нижча, ніж в США, наприклад. За бакалавріат доведеться викладати від 7500 євро за рік, магістратура обійдеться на пару тисяч дорожче. Стипендіальна програма доступна найактивнішим успішним студентам, вона дозволяє покрити до 50% вартості семестру.

Цікаво, що в різних частинах Кіпру можна отримати й інші наукові ступені. У південній частині це бакалавр, магістр і доктор. Північний район більш варіативний. Тут можна отримати магістра як із захистом дисертації, так і без цієї процедури. Додатково пропонуються ступені: молодший технік і технік. Цікаво, що учні в Ларнаці (University of Central Lancashire) можуть на кілька семестрів перевестися на навчання до Великої Британії.

Отже, освіта на Кіпрі може бути хорошим варіантом і точно гідною альтернативою «класичній» Європі. Система і підхід сучасні, вартість помірна, а умови вступу – більш, ніж прості. Потрібно тільки визначитися з вибором, накопичити коштів і відправлятися на навчання.