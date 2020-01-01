Онлайн-навчання в університетах США

Обираємо напрямок і ВНЗ.

Дистанційна освіта – гарний варіант зекономити і не міняти свій звичний розклад життя. Стосовно навчання в США, то це ще відсутність мороки з візою, перельотами й адаптацією. Вступити на чотирирічну програму бакалаврату можна онлайн, треба тільки визначитися з професійним напрямком і ВНЗ. Ми розглянули найпопулярніші спеціальності 2020 року, які будуть актуальними і надалі, й підібрали списки коледжів і університетів.

Популярні напрямки навчання й вибір ВНЗ

Згідно з тенденціями, можна виділити популярні напрямки й підібрати коледжі й університети, в яких можна здобувати диплом онлайн. Отже:

· Бізнес. Сюди входить адміністрування, підприємництво, керування і т.д. Доступно в Університеті Грейсленда, коледжі Кентукі Весліан, Університеті Свободи, Державному університеті Колорадо.

· Комп’ютерні науки. Дуже популярні інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Пропонують навчання Університет Ради Європи, Державний університет Колорадо, Університет Іллінойсу в Спрінгфілді, Університет Північної Аризони, Онлайн-коледж Ютіки.

· Управління. Це всі спеціальності з напрямком менеджмент і лідерство. Можна вступити до Державного університету Колорадо, Християнського університету лідерства, Бенедиктського університету, Карсон-Ньюманського університету, Університету Паттен.

· Економіка. Тут можна вивчати фінанси і бухгалтерський облік. Представлена онлайн в Державному університеті Колорадо, Університеті Кі-Вест, Університеті Нью-Йорка в Празі, Онлайн-коледжі Ютіки, Американському національному університеті.

· Адміністрування. Для тих, хто вчитиме логістику, управління людськими ресурсами. Доступно в Університеті Окланду, Університеті МакКендрі, Університеті Флорида.

· Маркетинг. Стратегічний маркетинг, управління маркетингом та інші напрямки. Можна вчитися онлайн в Державному університеті Колорадо, Онлайн-університеті Пейс, Бенедиктському університеті, Університеті МакКендрі, Університеті Флориди.

· Журналістика та масова комунікація. Сюди входять напрямки ЗМІ та масової комунікації. Вони доступні в Вальдорфському університеті, Онлайн-університеті Пейс, Християнському коледжі Сан-Дієго, Лос-Анджелівській Інтернет-кіношколі.

· Дизайн. Візуальний, графічний, дизайн інтер’єру і т.д. Представлений в Колумбійському коледжі Голлівуду, коледжі Надії, Анджелівській Інтернет-кіношколі.

· Соціальні дисципліни. Можна вивчати культурологію, міжнародні зв’язки, консультування. Для цього слід розглянути варіанти навчання в Медальському коледжі, Інтернет-університеті Кларка Самміта, Глобальному кампусі Університету штату Канзас, Шиллерському міжнародному університеті.

Умови вступу і навчання

Для подачі заявки необхідно скласти мовний тест (IELTS або TOEFL) в спеціальному центрі. У зв’язку з карантином це можна зробити онлайн, незабаром будуть оголошені оновлені умови і дати іспитів. Крім того, слід зібрати звичайний пакет документів для вступу, перекласти їх і завірити копії. Затим – вислати це все онлайн із заявкою до вибраного коледжу або університету. Знадобиться супровідний лист, правильно його скласти і оформити допоможе сервіс essay writer .

Під час навчання студент може скласти собі індивідуальний графік, якого буде дотримуватися. Заняття проходитимуть онлайн, лекції й спілкування з професорами – по відеозв’язку. Тут важлива самодисципліна і мотивація, із останньою допоможе планування майбутнього із дипломом бакалавра від американського ВНЗ.