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Мошенники обманули тысячу человек на 3,5 млн гривен

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Всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели торговлю средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами.
Силовики провели 56 обысков в 11 областях
Силовики провели 56 обысков в 11 областях
Нацполиция Украины

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые в условиях пандемии коронавируса обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 млн гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в субботу, 2 мая.

Отмечается, что всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели торговлю средствами индивидуальной защиты и мединскими средствами.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях… По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства", – говорится в сообщении.

Также указано, что окончательная сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Мошенники обманули тысячу человек на 3,5 млн гривен

Ранее сообщалось, что мошенники продали несуществующие маски на миллионы гривен. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и граждане со всех регионов Украины.

Также СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для донецкого регионального филиала Укрзализныци.

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Теги: Украина, видео, фото, полиция, мошенничество, мошенники, Коронавирус, киберполиция, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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