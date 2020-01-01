Мошенники обманули тысячу человек на 3,5 млн гривен

Всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели торговлю средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами.

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые в условиях пандемии коронавируса обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 млн гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в субботу, 2 мая.

Отмечается, что всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели торговлю средствами индивидуальной защиты и мединскими средствами.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях… По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства", – говорится в сообщении.

Также указано, что окончательная сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что мошенники продали несуществующие маски на миллионы гривен. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и граждане со всех регионов Украины.

Также СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для донецкого регионального филиала Укрзализныци.

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