Мошенники обманули тысячу человек на 3,5 млн гривен
Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые в условиях пандемии коронавируса обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 млн гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в субботу, 2 мая.
Отмечается, что всего действовало 40 мошенников. Они якобы вели торговлю средствами индивидуальной защиты и мединскими средствами.
"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях… По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства", – говорится в сообщении.
Также указано, что окончательная сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: Мошенники обманули тысячу человек на 3,5 млн гривен
Ранее сообщалось, что мошенники продали несуществующие маски на миллионы гривен. Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и граждане со всех регионов Украины.
Также СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для донецкого регионального филиала Укрзализныци.
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