В Одессе на Куликовом поле задержали троих нарушителей

В отношении задержанных составили протоколы по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители задержали троих правонарушителей на Куликовом поле в Одессе, где проходили мероприятия к шестой годовщине трагических событий 2 мая. Об этом сообщает в субботу региональное управление Нацполиции.

Так, был задержан мужчина, 1955 года рождения, который нецензурно выражался в адрес граждан и оказывал сопротивление правоохранителям, пытающимся его утихомирить. Нарушитель также не имел средств индивидуальной защиты. В отношении мужчины составили протокол сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также правоохранители задержали мужчину, 1972 года рождения, который появился в общественном месте в нетрезвом виде. В отношении мужчины был составлен протокол по ст.178 КУоАП.

Кроме того, на Куликовом поле был задержан одессит, 1965 года рождения, устроивший ссору с нецензурной бранью с прохожим. Его усмирили и доставили в Приморский отдела полиции, где его был составлен протокол по статье КУоАП о мелком хулиганстве (ст.173).

Ранее в СБУ заявили, что представители пророссийского движения Куликово поле в Одессе планировали 2 мая организовать провокационные акции: призвать к силовому захвату власти и созданию "республики Новороссия".

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