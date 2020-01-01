В Киевской области возобновили работу 13 рынков
В Киевской области по состоянию на 2 мая в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщила в субботу Киевская облгосадминистрация.
Отмечается, что снова работают четыре рынка в Васильковском районе и по одному рынку в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах. Заработали рынки в Гостомеле и Буче, а также два рынка в Белой Церкви.
"Общее количество рынков в области составляет 74. Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований", – говорится в собщении.
И.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин сообщил, что агропродовольственные рынки смогут возобновить работу при соблюдении всех установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить их соблюдение.
Напомним, с 1 мая в Украине могли открыться 872 продовольственных рынков, но только при условии соблюдения санитарных норм.
При этом в Тернополе предприниматели отказались открывать рынки до окончания карантина 11 мая из-за опасности распространения коронавируса.
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