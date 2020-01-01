День в ООС: 15 обстрелов, ранены двое военных

Украинские военные открывали ответный огонь и "решительно подавили вражескую активность".

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украиинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 2 мая.

Указано, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе назвали действия сепаратистов "преступными и наглыми". Они обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки (два раза), Гнутово, Хутор Вольный (пять раз), Орехово (четыре раза), Крымское, Новоалександровка и Пивденное.

Украинские военные открывали ответный огонь и "решительно подавили вражескую активность".

Ранее в субботу стало известно, что беспилотник сепаратистов атаковал украинских военных возле села Гнутово. Один боец получил ранение.

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