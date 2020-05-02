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Рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента

Комментариев: 4
Участники акции расставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить.
Рестораторы показали Владимиру Зеленскому, какая у них "мрия"
Рестораторы показали Владимиру Зеленскому, какая у них "мрия"

В Киеве рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина. Об этом сообщает Зеркало недели в субботу, 2 мая.

"Участники акции, которая проходила в виде пикника, расставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки. Приглашение получил и президент Украины Владимир Зеленский, однако он проигнорировал возможность пообщаться с киевскими рестораторами", – говорится в сообщении.

Своей акцией представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власть позволить работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Cмотрите фотогалерею: Рестораторы организовали "летнюю террасу" у Офиса президента

Митингующие развернули плакат, на котором призвали "пересмотреть велюровый карантин". Тем самым они напомнили властям о скандале с рестораном народного депутата от партии Слуга народа Николая Тищенко Велюр, в котором, вопреки запрету, принимали посетителей.

Сам Тищенко заявил, что он устроил в ресторане свой штаб. Нардеп якобы встречается в заведении со своими помощниками и вместе они думают над тем, как лучше преобразовать Киев.

Таке накануне стало известно, что полиция Киева "накрыла" ресторан с посетителями. Заведение работало в Голосеевском районе в нарушение карантинных правил.

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Теги: Украина, Киев, эпидемия, бизнес, ресторан, пандемия, карантин, рестораны, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    02.05.2020, 21:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бабло совсем мозги съело.
Kostos    02.05.2020, 21:28
Оценка:  0
Kostos
Всё открыть в режиме "тищенко"
colavova    02.05.2020, 21:56
Оценка:  0
colavova
потом хоронить в режиме all inclusive?
Kostos    03.05.2020, 00:07
Оценка:  +2
Kostos
это был сарказм, если шо.
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