Наместник Лавры назвал число зараженных монахов

У некоторых госпитализированных были сердечные приступы и другие "обыденные болезни", пояснил наместник Лавры.

В Киево-Печерской лавре десятки монахов заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сказал ее наместник митрополит Павел (Лебедь), сообщает пресс-служба УПЦ МП в субботу, 2 мая.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 человек не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус – ред.), 25 человек были в больнице", – сообщил наместник Лавры.

По его словам, сейчас в больнице находятся два человека, остальные инфицированные – на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", – отметил митрополит Павел.

Он также поблагодарил медиков и заверил, что "сегодня в Лавре исполняется все по предписанию врачей".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем", – сообщил митрополит.

Напомним, что с 5 апреля Киево-Печерская лавра находится на карантине после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован ее настоятель.

Ранее на этой неделе со ссылкой на представителя УПЦ МП, митрополита Климента распространили информацию о том, что в Киево-Печерской лавре, коронавирусной инфекцией заразились все священники.

Позже сам Климент опроверг данну информацию, заявив, что его неправильно процитировали.