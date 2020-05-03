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На Донбассе за сутки 23 обстрела, ранены два бойца

Комментариев: 3
Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 2 мая, совершили 23 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 3 мая.

 

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ВСУ возле Авдеевки (три раза), Богдановки, Гнутово, Хутора Вольного (пять раз), Старогнатовки, Песков, Каменки, Марьинки, Орехово (пять раз), Крымское, Новоалександровка и Пивденное.

Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.

С начала текущих суток обстрелы сепаратистов зафиксированы вблизи Широкино и Богдановки. Бойцы ВСУ не пострадали.

Накануне в субботу сообщалось, что беспилотник сепаратистов атаковал украинских военных возле села Гнутово. Один боец получил ранение.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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hyerwwser    03.05.2020, 08:55
Оценка:  -26
hyerwwser
Не до этих наёммников сейчас.
ЗаелоПластинку    03.05.2020, 10:04
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Антибес, ты на коронавирус намекаешь? Ты, крепосной холоп, когда-то мог что то сделать с русскими наемниками, которые MH-17 сбили. Или градами центр Ясиноватой накрывали. Интересно, сколько еще мы не знаем об этих твоих коллегах с параллельного фронта.
WTF2wtf    03.05.2020, 11:50
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот оккупантов,
российчское Хyйло ботоксное всегда к своим наемникам относилось как к расходному пушечному мясу, а на оккупированном им Донбассе и подавно ... но оно и весь оккупированный регион сделало жертвой, тупо ради захваченного им Крыма
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